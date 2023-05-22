



Стартап разработал "умную" кормушку и ванную для птиц с камерой

Любители наблюдать за птицами могут обратить внимание на новый интересный девайс. Компания Bird Buddy доставит фотографии прямо на смартфон. Об этом пишет Gizmodo.



Bird Buddy использует искусственный интеллект и камеру, чтобы идентифицировать птиц и передавать снимки крупным планом. Компания работает с 2020 года, когда впервые вышла на Kickstarter, и теперь предлагает "умную" кормушку для колибри и ванную для птиц. Как отмечает компания, ее продукты не только загружают снимки в облако, чтобы быть доступными пользователям в любое время, но и может помочь определить точный вид животного с помощью искусственного интеллекта.



И хотя цена Bird Buddy в 200 долларов может показаться высокой, на самом деле это гораздо дешевле, чем высококачественный бинокль или гигантские объективы фотоаппаратов, на которые полагаются орнитологи, чтобы задокументировать замеченных животных.



Оригинальный Bird Buddy имел встроенный модуль камеры с разрешением 5 мегапикселей, возможностью съемки видео в формате HD и полем зрения в 120 градусов. Он также заманивал птиц в кадр с помощью семян и воды. Питалось устройство от аккумуляторной батареи, которую нужно было заряжать несколько раз в неделю, или от дополнительного солнечного зарядного устройства, устанавливаемого на кормушке.



Однако на выставке CES 2023, в начале этого года, представили новую версию, которая функционирует как кормушка для колибри со встроенным резервуаром для привлекающего их сладкого нектара, а в рамках своего недавнего официального запуска на Kickstarter, компания также представила ванночку для птиц. потенциально может стать еще более сильной приманкой для птиц в жаркие летние месяцы.



Самые первые участники краудфандинговой кампании на Kickstarter могут оформить предварительный заказ на новую "умную" кормушку для колибри за 174 доллара, тогда как полная цена составит 235 долларов. Ванночка обойдется в 184 и 249 долларов соответственно. Поскольку модуль камеры Bird Buddy можно легко переставлять между разными корпусами, пользователи также могут приобрести обе новинки, используя только одну камеру, которую можно переставлять между ними за 259 долларов (полная цена – 349 долларов).



За дополнительную плату можно получить различные монтажные стойки и другие аксессуары.

