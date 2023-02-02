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США выделят $135 миллионов на подъем экономики Украины и Молдовы
02.02.2023 09:58 Раиса Вовк

США выделят $135 миллионов на подъем экономики Украины и Молдовы

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 135 миллионов долларов на восстановление экономики Украины и Молдовы. Об этом говорится в пресс-релизе USAID.

Еще 18 миллионов долларов из единого транша направят на «поддержку гражданского общества и независимых СМИ в РФ». Отмечается, что деньги будут выделены из ликвидированного американско-российского инвестиционного фонда (US Russia Investment Fund, TUSRIF).

«Благодаря этим средствам, партнерский фонд USAID сможет поддержать устойчивый частный сектор, который создаст рабочие места и поможет оживить сельское хозяйство и производственный сектор в странах. Эта поддержка также поможет Украине и Молдове продолжать модернизировать и развивать свои экономики и идти по европейскому пути», - говорится в заявлении.

Отметим, что Фонд поддержки энергетики Украины уже собрал 144,366 млн евро от европейских партнеров для закупки энергетического оборудования. 

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