



США усилят ограничения по экспорту технологий в Китай

Как сообщает информационное агентство Reuters, США собираются ввести ограничения на экспорт технологий в Китай, о чем уже предупредили Пекин.



Министерство торговли США уже обновило ограничения по импорту большого количества оборудования для производства чипов в соответствии с новыми голландскими и японскими правилами, а также перекрыло ряд лазеек в экспортных ограничениях на чипы ИИ.



Официальный Пекин уже осудил американскую политику в сфере национальной безопасности, которая направлена на торможение развития экономики Китая.

Как сообщалось ранее, администрация Байдена ограничила инвестиции в технологический сектор Китая, в том числе в производство полупроводников, микроэлектроники, квантовых технологий и ИИ.