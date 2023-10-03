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США усилят ограничения по экспорту технологий в Китай
03.10.2023 10:36 MIGnews.com

США усилят ограничения по экспорту технологий в Китай

Как сообщает информационное агентство Reuters, США собираются ввести ограничения на экспорт технологий в Китай, о чем уже предупредили Пекин.

Министерство торговли США уже обновило ограничения по импорту большого количества оборудования для производства чипов в соответствии с новыми голландскими и японскими правилами, а также перекрыло ряд лазеек в экспортных ограничениях на чипы ИИ.

Официальный Пекин уже осудил американскую политику в сфере национальной безопасности, которая направлена на торможение развития экономики Китая.
Как сообщалось ранее, администрация Байдена ограничила инвестиции в технологический сектор Китая, в том числе в производство полупроводников, микроэлектроники, квантовых технологий и ИИ.

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