Новости » Экономика
США инвестируют в проект морского ж/д коридора Ближний Восток-Индия
09.09.2023 16:44 Наталья Богинская

США инвестируют в проект морского ж/д коридора Ближний Восток-Индия

США намерены инвестировать в амбициозный проект по соединению Ближнего Востока и Индии железными дорогами, судоходными линиями и высокоскоростными кабелями связи. Об этом 9 сентября заявил президент Джо Байден на саммите G20 в Индии.

В проекте будут участвовать как Израиль, так и Саудовская Аравия , хотя точные подробности их роли еще не опубликованы.

По данным Walla News, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ближайшие часы сделает заявление, в котором более подробно расскажет об участии Израиля.

Новости о проекте впервые появились ранее на этой неделе, хотя еще не было известен конкретный результат переговоров на саммите G20.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы