



США инвестируют в проект морского ж/д коридора Ближний Восток-Индия

США намерены инвестировать в амбициозный проект по соединению Ближнего Востока и Индии железными дорогами, судоходными линиями и высокоскоростными кабелями связи. Об этом 9 сентября заявил президент Джо Байден на саммите G20 в Индии.



В проекте будут участвовать как Израиль, так и Саудовская Аравия , хотя точные подробности их роли еще не опубликованы.



По данным Walla News, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ближайшие часы сделает заявление, в котором более подробно расскажет об участии Израиля.



Новости о проекте впервые появились ранее на этой неделе, хотя еще не было известен конкретный результат переговоров на саммите G20.



