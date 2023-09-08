



США, Саудия, ОАЭ и Индия намерены подписать железнодорожное соглашение на G20

Лидеры США, Индии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов работают над завершением совместного инфраструктурного соглашения, о котором может быть объявлено 9-10 сентября на саммите “Большой двадцатки” в Нью-Дели. По данным дипломата, знакомого с переговорами, если соглашение будет реализовано, оно будет включать транзит судов между Индией и Саудовской Аравией, затем поездов через Саудовскую Аравию и ОАЭ, вероятно, в Иорданию, затем транзит судов в Турцию и далее – поездов.



Еще одним таким шагом является масштабное соглашение, о котором они ведут переговоры с Саудовской Аравией, согласно которому США подпишут оборонный пакт с Эр-Риядом и помогут ему создать гражданскую ядерную программу в обмен на отделение Королевства Персидского залива от Китая и России и нормализацию отношений с Израилем.



Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили новостному сайту Axios, что если такое соглашение о нормализации будет достигнуто, Израиль может быть включен в совместный железнодорожный проект, который впервые был предусмотрен во время встречи форума I2U2 США, Израиля, ОАЭ и Индии. .

Поезда из Иордании могут пересекать границу Израиля в Бейт-Шеане и прибывать в порт Хайфы.



Байден стремится использовать G20, чтобы показать странам-участницам, что США и их союзники являются лучшими партнерами в области экономики и безопасности, чем Китай. Инфраструктурный проект является одной из нескольких инициатив, которые Вашингтон продвигает, чтобы увести страны от влияния Китая.