



Средства на повышение устойчивости к изменению климата заложены в бюджет

Министерство охраны окружающей среды объявило, что в рамках государственного бюджета оно получит базовый бюджет на текущий год в размере 384 миллионов шекелей и 395 миллионов шекелей в 2024 году.

Это меньше, чем базовый бюджет в размере 429 миллионов шекелей , полученный на 2022 год. Однако дополнительные 510 миллионов шекелей будут выделены в течение двух лет на специальные проекты:

200 миллионов шекелей на повышение устойчивости страны к изменению климата, помощь в переходе к экономике с нулевым уровнем выбросов и повышение устойчивости городской жизни;

100 миллионов шекелей на новую программу по интеграции экологического контента в ультраортодоксальные общины и на обучение харедим в педагогических колледжах;

170 млн шекелей на проведение реформы экологического лицензирования, которая объединит множество экологических разрешений в одно;

40 миллионов шекелей на различные экологические проекты в местных и региональных органах власти.

Министерство получит 46 новых должностей для помощи в реализации реформы лицензирования, еще шесть должностей для управления отходами и еще шесть для других целей.