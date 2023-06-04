



Средняя зарплата в Израиле выросла на 5,1% – отчет

Среднемесячная заработная плата работников в Израиле выросла на 5,1% в апреле 2023 года до 12 669 шекелей по сравнению с апрелем 2022 года, сообщает Центральное статистическое бюро. Почти весь рост был нивелирован инфляцией, которая за 12 месяцев составила 5%.



В технологическом секторе средняя заработная плата в марте 2023 года составляла 31 685 шекелей, что на 5,8% больше, чем в марте 2022 года. Однако из-за инфляции заработная плата в технологическом секторе также снизилась. Количество оплачиваемых должностей в технологическом секторе в марте 2023 года выросло на 3,3% по сравнению с мартом 2022 года.



В период с апреля 2022 года по апрель 2023 года количество оплачиваемых рабочих мест в израильской экономике выросло на 0,9%, что ниже 2%, на которые население выросло за этот период. Количество рабочих мест сократилось на 1% в период с апреля 2023 года по март 2023 года, что отражает замедление экономики.