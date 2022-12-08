



Смотрич: "Если будем следовать Торе, придем к финансовому изобилию"

Будущий министр финансов Бецалель Смотрич предположил, что законы Торы будут определять экономический подход Израиля, когда он вступит в должность.



О своем экономическом подходе Смотрич рассказал в интервью журналу "Мишпаха", сообщает Times of Israel.



"Они пробовали много разных экономических систем, верно? Они пробовали капитализм, неосоциализм, но кое-что они не пробовали - экономический подход под названием "Итак, если вы будете добросовестно подчиняться", - сказал Смотрич, имея в виду Второзаконие 11:14.



Смотрич продолжил: "Если мы будем следовать Торе, мы будем вознаграждены финансовым изобилием и великим благословением. Это будет мой экономический подход".



Он сказал, что как министр финансов он будет изучать "макро- и микроэкономику, обращаться к данным и использовать самый профессиональный язык", но подчеркнул, что, прежде всего, "мы религиозные евреи".



"Вы не можете носить кипу, ходить в синагогу и вести себя так, как будто вы светский человек. Если мы верим в Б-га, то мы верим. Мы считаем, что Израилю нужно больше продвигать Тору и иудаизм, больше заповедей заселять землю, больше милосердия и солидарности. И тогда Бог вознаградит нас великим изобилием", - отметил Бецалель Смотрич.