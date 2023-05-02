



Скоростной трамвай в Тель-Авиве не запустят в мае

Тель-авивская линия скоростного трамвая “Красная линия” не начнет коммерческую эксплуатацию в мае из-за медленных темпов финальных испытаний. “Красная линия” в настоящее время проходит окончательные испытания, которые начались 8 апреля и должны были занять 45 дней. Но прогресс был медленным, особенно из-за большого количества праздников в апреле и недостаточного времени для обучения водителей.



Только в ближайшие две недели начнутся путешествия, похожие на реальность запланированных операций. Вдобавок ко всему, неполадки в системах сигнализации, о которых ранее сообщалось, не прекратились, хотя и значительно улучшились. Министр транспорта Мири Регев в настоящее время осматривает линию и знакомится с последними событиями.



Вице-президент NTA по системам и технологиям Эфи Калифа объявил о своей отставке после 8 лет работы в компании, и ожидается, что он уйдет в отставку после начала коммерческой деятельности линии.



“Красная линия” скоростного трамвая Тель-Авива проходит из Петах-Тиквы через Бней-Брак, Рамат-Ган и Тель-Авив в Бат-Ям. После многих лет задержек работа над проектом наконец началась в 2015 году и должна была быть завершена в конце 2021 года. С тех пор проект стоимостью 18,7 миллиардов шекелей откладывался много раз.

В ходе обсуждения бюджета министр транспорта Мири Регев решила перенаправить 1 миллиард шекелей, предназначенный для финансирования продления “Красной линии” от Бат-Яма до Ришон-ле-Циона, на пятилетнее дорожное строительство стоимостью 26 миллиардов шекелей.



Продление Красной линии должно было подвести общественный транспорт к новому комплексу 1000 в Западном Ришон-ле-Ционе, который, согласно веб-сайту проекта, будет включать рабочие места для 100 000 человек и жилье для 22 000 жителей в 5 500 единицах жилья и 1,7 миллиона квадратных метров производственных, торговых и офисных помещений. Расширение также предназначалось для соединения Ришон-ле-Циона с Бат-Ямом.



Так, сумма в 1 миллиард шекелей будет отвлечена от зрелого проекта, детальное планирование которого должно быть завершено в следующем месяце. Проект останавливается со визгом тормозов, а перенаправление бюджета на пятилетний план строительства дорог указывает на спорный порядок приоритетов.



Пятилетний дорожный план стоимостью 26 миллиардов шекелей включает строительство новых междугородних дорог и развязок, расширение полос движения и строительство приоритетных полос общественного транспорта. Многие из запланированных проектов находятся в Иудее и Самарии. 1 миллиард шекелей выделен на инфраструктуру в арабских городах и деревнях, а 3 миллиарда шекелей– на расширение шоссе №6 на север.



По общему мнению, продление “Красной линии” не будет отменено, а будет отложено и заложено в бюджет позже. Однако прошлый опыт показывает, что исключение проекта из государственного бюджета делает его очень неопределенным.