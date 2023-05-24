



Швейцарии отказали в праве на бренд сыра Эмменталь

Швейцарские производители сыра эмменталь лишились эксклюзивных прав на бренд “Эмменталер” в Европейском Союзе. Об этом пишет Swiss.info.

Суд ЕС постановил, что термин “Эмменталер” относится к сорту сыра, известному в немецкоязычных странах, а не указывает происхождение сыра из определенного региона Швейцарии.



"Термин "Эмменталь" не может быть защищен как товарный знак для сыров в Европейском Союзе", – говорится в решении суда.



В марте стало известно, что изображение горной вершины Маттерхорн исчезнет из упаковки шоколада Toblerone из-за того, что часть производства будет перенесена за пределы Швейцарии. Владелец кондитерского бренда Mondelēz заявил, что швейцарскую гору заменят более типичной альпийской вершиной, а на упаковке Toblerone будет написано "основанный в Швейцарии", а не "из Швейцарии".



В 2017 году в Швейцарии был принят закон, согласно которому национальные символы и швейцарские кресты не допускаются на упаковке продуктов, не отвечающих критериям швейцарской принадлежности. Эти критерии – не менее 80% местного сырья, для молока и молочных продуктов – 100%. Основная работа по производству швейцарского продукта должна выполняться в стране. Исключения делаются для сырья, которого нет в Швейцарии, например для какао.