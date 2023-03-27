



Шекель вырос на фоне ожиданий, что Нетаниягу может остановить судебную реформу

Израильский шекель вырос более чем на 1% по отношению к доллару США, а акции выросли на фоне осторожных ожиданий того, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу готов объявить о прекращении спорной судебной реформы.



Валюта находится на уровне 3,60 против доллара США на утренних торгах после достижения четырехлетнего минимума в этом месяце.



Базовый индекс Тель-Авивской фондовой биржи TA-125 вырос на 1,7%, а индекс TA-35 компаний “голубых фишек” вырос на 2%. Индекс TA пяти крупнейших банков и TA-Insurance & Financial Services вырос примерно на 2,4%.