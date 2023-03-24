



Шекель резко упал после выступления Нетаниягу о продвижении судебной реформы

Шекель резко упал в четверг вечером после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что правительство продвинется вперед в принятии ключевого пункта в своей спорной судебной реформе. Валюта испытала резкие колебания в течение нескольких часов, так как первоначальный оптимизм инвесторов упал после речи премьер-министра.



В преддверии запланированной пресс-конференции Галанта шекель укрепился более чем на 2 процента по отношению к доллару США, а израильские фондовые индексы закрылись в плюсе. Согласно данным TASE, базовый индекс Тель-Авивской фондовой биржи TA-125 вырос на 2,1%, а индекс голубых фишек TA-35 прибавил 1,8% к закрытию. Индекс TA-Bank, который отслеживает пять крупнейших банков, подскочил на 3,6%.



Рост произошел после того, как СМИ сообщили, что Галант выступает за приостановку изменений в судебной системе на фоне растущей тревоги в вооруженных силах. Однако прервал выступление, после того, как его вызвал Нетаниягу. Затем премьер-министр выступил с телеобращением, в котором пообещал продвигать скандальный закон, который коалиция попытается принять на следующей неделе. Нетаниягу также попытался развеять опасения оппозиции, что правовая реформа превратит Израиль в диктатуру, настаивая на том, что он обеспечит его сбалансированность и не предоставит коалиции чрезмерную власть.



После выступления премьер-министра шекель снова упал в цене, а обменный курс достиг 3,62 шекеля за доллар. Фондовые рынки уже закрылись на выходные и откроются в воскресенье утром. Шекель ослабевает на фоне растущего беспокойства инвесторов о том, что правительство намерено продвигать изменения, направленные на ослабление судебной системы, что делает его одной из основных мировых валют с наихудшими показателями в этом году.



В понедельник высокопоставленные чиновники министерства финансов предупредили министра финансов Бецалеля Смотрича, что судебная реформа может остановить рост Израиля, что приведет к серьезной потере налоговых поступлений и нанесет “очень значительный вред” экономике.

На этой неделе шекель достиг отметки 3,7 за доллар на внутридневных торгах, рекордно низкого уровня за четыре года, поскольку коалиция продвигала закон, предоставляющий правительству контроль над назначением судей и практически ликвидирующий полномочия БАГАЦ по пересмотру и отмене законодательства.



Управляющий Банка Израиля Амир Ярон сказал в интервью CNN на прошлой неделе, что масштабная реформа правительства была “поспешной”, и считает, что одной из причин важности упорядоченного и широко согласованного процесса является предотвращение направления компаниями инвестиций в сторону от израильского рынка, о котором уже объявили несколько крупных фирм.