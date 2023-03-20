



Шекель рекордно ослаб



Израильская валюта демонстрирует самые слабые результаты за последние годы.



В понедельник утром, через несколько часов после того, как правительство объявило о продолжении продвижения пакета судебной реформы, шекель ослаб по отношению к доллару до самой низкой отметки с тех пор, как министр юстиции Ярив Левин впервые представил свои намерения. Сейчас доллар США торгуется на уровне 3,71 шекеля.



Это произошло через месяц после того, как падение шекеля по отношению к доллару было остановлено, когда высокопоставленный чиновник на валютном рынке предположил, что управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон, вероятно, вмешается в ситуацию, чтобы искусственно поддержать курс шекеля, хотя Банк Израиля ответил на это предположение так: "Без комментариев".