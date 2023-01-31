



Саудовская Аравия планирует покупать израильский газ у Египта

Египет во главе с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси планирует значительно увеличить добычу газа для удовлетворения растущих внутренних потребностей и для увеличения экспорта. Помимо собственных огромных морских месторождений газа, Египет также импортирует значительные объемы газа из Израиля.



Один из проектов на повестке дня — трехсторонний перенос поставок израильского и египетского газа в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия — энергетическая электростанция, но в основном нефтяная. Однако, для реализации видения наследного принца Мухаммеда бин Салмана, включающего создание инновационного города Неом и туристических проектов вдоль побережья Красного моря и Эйлатского залива, саудовцам необходимы масштабные поставки электроэнергии.



Стало известно, что Египет построит газопровод, который пройдет через Эйлатский залив в Саудовскую Аравию, а газ, который будет продаваться саудовцам, также будет из израильских источников. Хотя этот шаг все еще находится в зачаточном состоянии новая инициатива демонстрирует потепление экономических отношений между странами.