Санкции США против хуситов вступили в силу
Американские санкции в отношении йеменских хуситов, введенные из-за атак на корабли в Красном море, вступили в силу.
По данным министерства финансов США, это произошло в пятницу, 16 февраля.
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В Вашингтоне объявили ранее, что возвращают хуситов в список террористических организаций.
Кроме того, американский минфин объявил о введении санкций против хуситов в конце января. В список попали четыре члена поддерживаемой Ираном группировки.