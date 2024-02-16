



Санкции США против хуситов вступили в силу

Американские санкции в отношении йеменских хуситов, введенные из-за атак на корабли в Красном море, вступили в силу.



По данным министерства финансов США, это произошло в пятницу, 16 февраля.



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В Вашингтоне объявили ранее, что возвращают хуситов в список террористических организаций.



Кроме того, американский минфин объявил о введении санкций против хуситов в конце января. В список попали четыре члена поддерживаемой Ираном группировки.

