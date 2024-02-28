



Санкции прижали и Китай - российская система “Мир” там больше не работает

В России обнаружили потерю связи с китайской платежной системы UnionPay, привязанные к службе Huawei Pay. Российские пользователи внезапно обнаружили, что не могут оплатить услуги или товары в терминалах этой картой. За границей пока что таких проблем нет.



Ограничения скорей всего вызваны следствием санкций США против российской Национальной системы платежных карт (НСПК), которая обрабатывает все операции по картам UnionPay в России.



В Huawei сообщили, что из-за изменений в работе сервиса поставщика платежных услуг Huawei Pay более недоступен на территории России. Там добавили, что не обладают информацией о восстановлении доступа. Кроме того за пределами России перестали работать кобейджинговые карты “МИР-UnionPay” Россельхозбанка, сообщили в кредитной организации. Обычные UnionPay пока еще функционируют, как раньше.



После ухода Visa и Mastercard из РФ Union Pay остается для россиян одним из последних способов проводить оплату за рубежом.



География китайской платежной системы насчитывает 183 страны. Официально Union Pay к санкциям не присоединялась.