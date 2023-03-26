



Розничные инвесторы помогают малым IPO противостоять рыночным потрясениям

Розничные инвесторы вкладывают средства в размещение акций, способствуя росту числа новых листингов мелких компаний в условиях банковского кризиса, который отодвигает на второй план более крупные сделки, пишет Bloomberg.



В этом месяце 80% потока сделок в США приходится на первичные размещения акций, которые привлекли менее $50 млн, не включая SPAC. И эти предложения привлекают мелких инвесторов, а не крупных институциональных покупателей.



К примеру, не менее 40% денежных средств, привлеченных в ходе IPO Mangoceuticals Inc. во вторник, поступило от розничных покупателей, по сравнению с более крупными листингами, где институциональные инвесторы обычно покупают не менее 90% предлагаемых акций.



Если крупные сделки в последнее время были отодвинуты на второй план банковским кризисом, то в начале года это было не так. В 2023 году на рынке было проведено не менее 65 IPO и вторичных размещений акций с объемом $100 млн и выше.