



Royal Bank of Canada уволил финансового директора из-за нарушений

Royal Bank of Canada, сообщил, что назначил Кэтрин Гибсон временным финансовым директором с немедленным вступлением в силу после ухода Надин Ан.



Банк сообщил, что ему стало известно об "обвинениях" в адрес Ан, и он начал расследование, в ходе которого выяснилось, что она нарушила кодекс поведения банка, имея "нераскрытые близкие личные отношения с другим сотрудником, которые привели к преференциям в отношении этого сотрудника, включая продвижение по службе и увеличение вознаграждения".



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В результате оба сотрудника были уволены, говорится в заявлении банка.



С Ан не удалось связаться для комментариев.



Расследование не выявило никаких доказательств неправомерных действий бывшего финансового директора или другого сотрудника в отношении ранее опубликованной финансовой отчетности банка, стратегии РБК, его финансовых или деловых показателей, добавили в банке.



Ан ранее возглавлял отдел по связям с инвесторами РБК, а затем был назначен финансовым директором в сентябре 2021 года.

