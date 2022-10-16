Россия вновь выдвинула ультиматум Европе по поводу газа
Россия вновь пригрозила прекращением поставок газа в Европу.
В воскресенье, 16 октября, глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условие.
По его словам, это произойдет, если ЕС примет решение о введении потолка цен на "голубое топливо".
"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — подчеркнул Миллер.