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Россия вновь выдвинула ультиматум Европе по поводу газа
16.10.2022 15:41 Алина Груднева

Россия вновь выдвинула ультиматум Европе по поводу газа

Россия вновь пригрозила прекращением поставок газа в Европу.

 
В воскресенье, 16 октября, глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условие.
 
По его словам, это произойдет, если ЕС примет решение о введении потолка цен на "голубое топливо". 
 
"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — подчеркнул Миллер.

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