



Россия просит Запад снять санкции с Россельхозбанка - СМИ

Россия обратилась к Западу с просьбой ослабить ограничения в отношении Россельхозбанка для облегчения экспорта зерна.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



"Россия попросила западные страны разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции", - пишет агентство.



По словам источников, это позволит банку, который до сих пор не играл значительной роли в международной торговле зерном, осуществлять платежи за российское зерно и другие продукты питания.



Источник в ООН на условиях анонимности сообщил, что упрощение платежей за российские продукты питания и удобрения через Россельхозбанк обсуждается с Европейским союзом и другими сторонами.