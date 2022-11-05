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Россия просит Запад снять санкции с Россельхозбанка - СМИ
05.11.2022 08:04 Ольга Белозерова

Россия просит Запад снять санкции с Россельхозбанка - СМИ

Россия обратилась к Западу с просьбой ослабить ограничения в отношении Россельхозбанка для облегчения экспорта зерна.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Россия попросила западные страны разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции", - пишет агентство. 

По словам источников, это позволит банку, который до сих пор не играл значительной роли в международной торговле зерном, осуществлять платежи за российское зерно и другие продукты питания.

Источник в ООН на условиях анонимности сообщил, что упрощение платежей за российские продукты питания и удобрения через Россельхозбанк обсуждается с Европейским союзом и другими сторонами.

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