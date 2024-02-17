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Российский автопром потерял последнего крупного западного партнера
17.02.2024 03:34 Алина Груднева

Российский автопром потерял последнего крупного западного партнера

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck покинул российский рынок.

По данным The Moscow Times, об этом сообщил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

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Daimler Truck продал все свои 15% акций в крупнейшем российском производителе грузовиков. Таким образом, автопром в РФ потерял последнего крупного западного партнера. 
 
По словам Когогина, немецкий концерн не участвовал в жизни российского автопрома с февраля 2022 года. Акционером КамАЗа он стал в 2008 году.

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