



Российская компания начнет продавать иранские автомобили сомнительного качества

По мере обострения отношений между попавшей под санкции Москвой и Тегераном Россия начала продавать иранские автомобили, виновные в бесчисленных смертях на дорогах Ирана.



«Шахин» иранского производства, производимый иранской компанией Saipa, которая столкнулась с проблемами качества, поступит в продажу в России с июня. Иранские официальные лица, политики и СМИ часто обвиняли низкое качество отечественных автомобилей в высоком уровне аварий на протяжении многих лет.



Так, в период с 2008 по 2018 год в дорожно-транспортных происшествиях погибло 280 000 человек , хотя нет оценок того, сколько из этих смертей было напрямую связано с механическими проблемами отечественных автомобилей.



При этом, агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора Best Motors Александра Степанова сообщило, что компания планирует продать не менее 10 000 автомобилей и открыть до 120 дилерских центров в регионах России в течение первого года.



Контракт с «Saipa» рассчитан на три года, и «Бест-Моторс» собирается продать за этот период 45 тысяч автомобилей.



Ранее глава Организации содействия торговле Ирана (ОПТ) Алиреза Пейман-Пак заявил, что стоимость российского автомобильного рынка составляет примерно 20 миллиардов долларов.