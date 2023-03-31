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Российская компания начнет продавать иранские автомобили сомнительного качества
31.03.2023 12:12 Мignews.com

Российская компания начнет продавать иранские автомобили сомнительного качества

  По мере обострения отношений между попавшей под санкции Москвой и Тегераном Россия начала продавать иранские автомобили, виновные в бесчисленных смертях на дорогах Ирана.

«Шахин» иранского производства, производимый иранской компанией Saipa, которая столкнулась с проблемами качества, поступит в продажу в России с июня. Иранские официальные лица, политики и СМИ часто обвиняли низкое качество отечественных автомобилей в высоком уровне аварий на протяжении многих лет.

  Так, в период с 2008 по 2018 год в дорожно-транспортных происшествиях погибло 280 000 человек , хотя нет оценок того, сколько из этих смертей было напрямую связано с механическими проблемами отечественных автомобилей.

   При этом, агентство ТАСС со ссылкой на  генерального директора Best Motors Александра Степанова сообщило, что компания планирует продать не менее 10 000 автомобилей и открыть до 120 дилерских центров в регионах России в течение первого года.

  Контракт с «Saipa» рассчитан на три года, и «Бест-Моторс» собирается продать за этот период 45 тысяч автомобилей.

  Ранее  глава Организации содействия торговле Ирана  (ОПТ) Алиреза Пейман-Пак заявил, что стоимость российского автомобильного рынка составляет примерно 20 миллиардов долларов.

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