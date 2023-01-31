



Референдум в Лихтенштейне: Не собираются отказываться от казино





В Лихтенштейне 40 000 граждан проживают на клочке земли по площади размером с Брюссель. При этом на такое небольшое количество жителей здесь целых шесть казино, разбросанных по всей стране, что делает страну "Альпийским Лас-Вегасом", привлекая сюда тысячи любителей азартных игр.



Аргументы сторонников запрета казино, такие как потенциальная болезненная зависимость от азартных игр и возможный ущерб репутации этой богатой страны, не были приняты большинством. Согласно официальным итогам, опубликованным в Интернете, 73% проголосовавших на референдуме отклонили предложение о запрете, и лишь 27% поддержали его, при явке в 70%.



Инициатива по проведению референдума принадлежит группе лоббистов IG Volksmeinung, специально созданной для борьбы с "засильем казино" в Лихтенштейне. Эта же группа собрала подписи, необходимые для проведения референдума. Активисты IG Volksmeinung утверждают, что индустрия азартных игр способна испортить национальный имидж, над восстановлением которого власти страны трудились многие годы. Лихтенштейн находился в "черных списках" налоговых служб, пока более десяти лет назад власти не начали смягчать законы о банковской тайне.



Перед голосованием наследный принц Лихтенштейна Ханс-Адам II поддержал правительство, выступив против запрета. По мнению принца, игорный бизнес в стране – важный источник дохода в казну. А полный запрет – “слишком радикальная мера для решения таких проблем, как индивидуальная игровая зависимость”.