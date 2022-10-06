



Протесты в Иране: США ввели новые санкции

США ввели санкции против Ирана в связи со смертью Махши Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба.

Об этом объявило 6 октября министерство финансов США.

Под ограничения попали министры внутренних дел и связи Исламской республики.

Также рестрикции коснулись других высокопоставленных иранских чиновников.

Соответствующее решение было принято через несколько дней после того, как президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон "поднимет цену", которую должны заплатить высокопоставленные иранские чиновники, причастные к насилию против демонстрантов в стране.

Полиция нравов задержала 22-летнюю Амини в сентябре, заявив, что та неправильно носила хиджаб. Девушка потеряла сознание в полицейском участке и умерла через три дня.

Ее смерть вызвала волну массовых протестов в десятках городов по всей стране. Правительство ответило жесткими репрессиями, обернувшимися гибелью демонстрантов.