



Производители КНР резко подняли цены на чипы для банковских карт РФ

С начала этого года производители чипов в КНР подняли в три раза цены на продукцию для российских банковских и и SIM-карт.



По данным "Коммерсантъ", XH Smart Tech и Watchdata продают свои чипы по $0,9 за штуку.



По словам финдиректор "Новакард" Татьяны Добровольской, в КНР воспользовались ситуацией с дефицитом чипов в РФ, где продукция собственного производства будет обходиться еще дороже, даже с учетом роста цен у китайских производителей.



"При такой ценовой конъюнктуре российским картам на российских же чипах будет сложно конкурировать с китайскими смарт-картами, в экспорте которых заинтересован Китай", - считает она.



Уточняется, что российский завод "Микрон", специализирующийся на производстве чипов, не может удовлетворить спрос и срывает сроки, что связано с перебоями поставок производственных материалов и высокой загруженности предприятия.