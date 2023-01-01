



Прогноз от МВФ: 2023 год будет сложным для мировой экономики

Нынешний 2023 год будет тяжелее для глобальной экономики, чем прошлый.



По данным Reuters, такой прогноз озвучила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.



"Почему? Потому что три больших экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно", - пояснила она.



По словам Георгиевой, впервые за 40 лет рост экономики Китая будет на уровне или ниже глобального. Хотя готовой рост, вероятно, может ускориться до 4,4%. В свою очередь, экономика США благодаря своей обособленности может избежать прямого спада.



"США наиболее устойчивы и могут избежать рецессии. Мы видим, что рынок труда здесь остается достаточно сильным", - отметила она.