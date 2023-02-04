



Продовольственная инфляция в мире продолжает увеличиваться

Продовольственная инфляция в мире продолжает увеличиваться...



По оценке Всемирного банка ее уровень превышает 5% практически во всех странах мира (ниже этой планки – Китай, Индия, Саудовская Аравия, Ливия, Нигер и еще несколько небольших государств).



В Турции, Египте, Иране, Аргентине, Венесуэле, Лаосе цены на продовольствие выросли более чем на 30%.



Эксперты ожидают, что сложная ситуация со стоимостью продуктов питания будет продолжаться и в дальнейшем, учитывая поступающую информацию о ситуации на отдельных продовольственных рынках.



Да, цены на сахар достигли семилетнего максимума. Фьючерсы на него на март торгуются по 21,2 цента за фунт.



В Индии в ключевом для сахара регионе – штате Махараштра – закрывается ряд заводов, и поэтому правительство может не позволить увеличивать экспорт.



Другой ключевой игрок сахарного рынка – Бразилия. После того, как правительство повысило стоимость бензина, что потянуло кверху и цены на биоэтанол, часть заводов планирует увеличить производство биотоплива за счет сокращения выпуска сладкого продукта.



США, десятилетиями – вплоть до 2017 года – держали марку мирового лидера по экспорту пшеницы, в прошлом году сократили его 40-летнего минимума.



Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2022-2023 маркетинговом году экспорт пшеницы составит всего 21,1 млн. тонн (это будет минимум за последние 51 год), а доля государства на мировом рынке достигнет исторически низкой рекордной отметки в 10%.



Ситуация для американских производителей усугубляется тем, что их все сильнее теснит более дешевая пшеница, выращенная в Канаде и Австралии.