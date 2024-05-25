



Прибыль от российских денег ЕС хочет направить на производство оружия в Украине

В ЕС готовится решение, которое позволит инвестировать часть средств, сгенерированных замороженными российскими суверенными активами, в производство оружия с помощью украинских мощностей.



“Впервые мы будем иметь наличные деньги, доступные немедленно. Мы надеемся получить эти средства в июле, поэтому решили не использовать их для возмещения государствам-членам, а пустить на финансирование закупок в Европе или за пределами Европы или также в Украине. И мы хотели бы предложить государствам-членам использовать часть этих сверхприбылей для финансирования оборонной промышленности в Украине”, – анонимно отметил высокопоставленный чиновник в Евросовете.

