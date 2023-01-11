



Порт Хайфы продали за 4 миллиарда шекелей

Консорциум, возглавляемый индийской Adani Group, завершил покупку израильского порта Хайфа.



Министерство финансов Израиля объявило о завершении сделки, сообщает Jerusalem Post.



Порт, расположенный в прибрежном городе Хайфа на севере Израиля, был продан за сумму в 4 миллиарда шекелей, или чуть более 1,15 миллиарда долларов США.



Один из новых владельцев, Adani Ports and Special Economic Zone Limited, принадлежит индийскому миллиардеру Гаутаму Адани. Адани основал свою одноименную компанию и входит в список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 125 миллиардов долларов.



Другой новый владелец - израильская химическая компания Gadot Group.



Ранее портом Хайфы управляла компания Haifa Port Company, государственная корпорация, которая описывает порт как "крупнейший и ведущий в Израиле".



Процесс продажи порта Хайфы длился пять лет и свидетельствует о результатах почти 20-летних усилий Израиля по поддержке неэффективного сектора.