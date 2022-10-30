



Польша заманивает израильский хайтек



Государственное Польское агентство инвестиций и торговли, отвечающее за поддержку польского экспорта и поддержку польских экспортных компаний, недавно провело мероприятие в Израиле, призывающее людей строить бизнес в Польше.



В стране насчитывается 400 000 разработчиков в IT-секторе, и официальные лица утверждают, что этот сектор расширяется.



IT-сектор в Польше сегодня составляет около 8% ВВП, и каждый год количество сотрудников в стране увеличивается примерно на 6%. Согласно данным Евростата Польша занимает 5-е место в ЕС по количеству IT-специалистов.



“Мы видим рост спроса с израильской стороны на ведение бизнеса с польскими компаниями не только в сфере IT, но и в других секторах экономики. Существует огромный спрос на израильские инвестиции в Польше. Инвесторы хотят использовать Польшу как окно в Европу. Для них это возможность открыть филиал в Польше и оттуда отправиться в Западную Европу. Это намного дешевле”, — говорит Гжегож Сломковски, член правления Польского агентства инвестиций и торговли.



Польша занимает третье место среди лучших стран для инвестиций в Европе после Великобритании и Германии. Международные игроки, такие как Google, Microsoft и Intel, уже инвестировали в страну в общей сложности 3 миллиарда долларов.



“Я думаю, что возможности для сотрудничества есть, потому что Израиль рассматривается как центр инноваций и стартапов. Вместе с нашей IT-компетенцией мы можем выйти на новый уровень сотрудничества”, — заявил Сломковски.

