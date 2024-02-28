



PlayStation сократит 900 рабочих мест и закроет лондонскую студию

Компания Sony объявила о сокращении 8 % сотрудников PlayStation по всему миру, что составляет около 900 человек.



Помимо сокращений в США и Японии, игровой гигант заявил, что это означает полное закрытие лондонской студии PlayStation.



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В своем блоге, поделившись письмом, разосланным сотрудникам, босс Джим Райан назвал этот шаг "печальной новостью" и сказал, что это "трудный день в нашей компании".



"Мы пришли к выводу, что жесткие решения стали неизбежными", - сказал он.



"Мы с командой руководителей приняли невероятно сложное решение о реструктуризации деятельности, которое, к сожалению, включает в себя сокращение штата, затрагивающее очень талантливых людей, которые внесли свой вклад в наш успех".



Сокращения произошли через месяц после того, как конкурирующая компания Microsoft объявила о планах уволить 1900 человек в своем игровом подразделении, включая сотрудников недавно приобретенной Activision-Blizzard.



"Sony - один из главных столпов британской культуры разработки игр, поэтому закрытие легендарной лондонской студии - это нечто особенное", - говорит Халли Бьорнссон, глава британского разработчика Lockwood Publishing.

