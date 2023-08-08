



PayPal запускает свой стейблкоин, подкрепленный долларами США

Токен, разработанный на базе Ethereum, вскоре будет доступен американским пользователям PayPal. Это уникальный момент, когда крупный финансовый гигант выпускает собственную криптовалюту.



Согласно пресс-релизу компании, пользователи смогут пересылать PYUSD между своими PayPal-счетами и совместимыми внешними кошельками, использовать его для оплаты товаров и услуг, а также обменивать на другие криптовалюты, поддерживаемые PayPal.



Первоначальный запуск PYUSD состоится через приложение PayPal Venmo. PayPal подчеркивает, что их стейблкоин будет легко интегрирован в среду разработчиков, кошельков и web3-приложений, и может быть легко принят на многих криптобиржах.



Токен выпускается компанией Paxos Trust из Нью-Йорка и 100% подкреплен долларами США, краткосрочными облигациями и другими активами. Пользователи могут обменять PYUSD на доллары или другие доступные в PayPal криптовалюты на любом этапе.



Чтобы обеспечить прозрачность, PayPal обещает предоставлять подробные отчеты о резервах, поддерживаемых стейблкоином. Paxos регулярно будет публиковать подробные документы об активах, составляющих резерв PYUSD. Аттестация процесса будет осуществлена ​​независимой аудиторской компанией согласно стандартам AICPA.