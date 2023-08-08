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PayPal запускает свой стейблкоин, подкрепленный долларами США
08.08.2023 03:20 Наталья Богинская

PayPal запускает свой стейблкоин, подкрепленный долларами США

Токен, разработанный на базе Ethereum, вскоре будет доступен американским пользователям PayPal. Это уникальный момент, когда крупный финансовый гигант выпускает собственную криптовалюту.

Согласно пресс-релизу компании, пользователи смогут пересылать PYUSD между своими PayPal-счетами и совместимыми внешними кошельками, использовать его для оплаты товаров и услуг, а также обменивать на другие криптовалюты, поддерживаемые PayPal.

Первоначальный запуск PYUSD состоится через приложение PayPal Venmo. PayPal подчеркивает, что их стейблкоин будет легко интегрирован в среду разработчиков, кошельков и web3-приложений, и может быть легко принят на многих криптобиржах.

Токен выпускается компанией Paxos Trust из Нью-Йорка и 100% подкреплен долларами США, краткосрочными облигациями и другими активами. Пользователи могут обменять PYUSD на доллары или другие доступные в PayPal криптовалюты на любом этапе.

Чтобы обеспечить прозрачность, PayPal обещает предоставлять подробные отчеты о резервах, поддерживаемых стейблкоином. Paxos регулярно будет публиковать подробные документы об активах, составляющих резерв PYUSD. Аттестация процесса будет осуществлена ​​независимой аудиторской компанией согласно стандартам AICPA.

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