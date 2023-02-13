



PayPal приостанавливает работу над собственным стейблкоином

PayPal Holdings Inc. приостанавливает работу над своим стейблкоином, поскольку регуляторы усиливают контроль за криптовалютами, а ключевой партнер проекта столкнулся с проверкой со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.



PayPal надеялась выпустить стейблкоин, который будет обеспечен долларом США с привязкой один к одному, в ближайшие недели, но отложит эту работу, поскольку пытается понять меняющийся нормативный ландшафт для таких цифровых активов. Нью-Йоркские регуляторы проводят расследование в отношении Paxos Trust Co., крипто-компании, с которой PayPal работала над своим проектом.



Нью-йоркская компания Paxos, выпустившая стейблкоин под брендом Binance (BUSD), который является третьим по величине стейблкоином, регулируется Департаментом финансовых услуг штата. На своем сайте компания Paxos подчеркивает свою приверженность защите прав потребителей и заявляет, что резервы для обоих выпускаемых ею стейблкоинов полностью хранятся в наличных деньгах и казначейских облигациях США. Компания также выпускает свой собственный стейблкоин под названием Pax Dollar