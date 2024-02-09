



Откуда у Северной Кореи деньги для ядерной программы

Не стоит думать, что с Северной Кореей все так плохо, и кроме риса там вообще ничего не едят. Оказалось, что у агрессивного отсталого государства есть хакеры, которые работают, правда, не на свой карман, а на государственный.



Хакеры из Северной Кореи могли похитить $3 млрд, которые Пхеньян впоследствии направил на развитие ядерной программы. Об этом говорится в неопубликованном докладе наблюдателей Организации Объединенных Наций (ООН) за санкциями, сообщает Reuters со ссылкой на документ.



В докладе сказано, что в период с 2017 по 2023 год северокорейские хакерские группировки, которые подчиняются Генеральному бюро разведки КНДР, совершили как минимум 58 кибератак на компании, связанные с криптовалютой. И эти атаки до сих пор продолжаются. Кроме того, северокорейские хакеры ведут подрывную деятельность против иностранных оборонных компаний и цепочек поставок критически важных товаров.



