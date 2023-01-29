



ООН: Выращивание опиума в Мьянме процветает после переворота

Производство опийного мака в Мьянме резко возросло после военного переворота 2021 года, сообщило в четверг, 26 января, управление ООН по наркотикам, поскольку политические и экономические потрясения заставили фермеров его выращивать.



Согласно отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности УНП ООН, опубликованному в четверг, площадь земель, используемых для выращивания опийного мака, увеличилась на треть и составила чуть более 40 000 гектаров в 2021–2022 годах. Потенциальный объем производства также увеличился до 790 тонн – почти на 90% по сравнению с предыдущим годом.



Результаты показывают, что в Мьянме наблюдается “значительный рост” опиумной экономики, говорится в отчете УНП ООН.



“Сбои в экономике, безопасности и управлении, которые последовали за военным переворотом в феврале 2021 года, сошлись воедино, и у фермеров не было иного выбора, кроме как вернуться к опиуму”, – заявил региональный представитель УНП ООН Джереми Дуглас. “Рост, который мы наблюдаем в наркобизнесе, напрямую связан с кризисом, с которым столкнулась страна”.



По оценкам УНП ООН, опийная экономика Мьянмы оценивается примерно в 2 миллиарда долларов, что эквивалентно 3% ВВП страны в 2021 году. В отчете говорится, что, несмотря на всплеск производства, отпускные цены на опиум на фермах также выросли примерно до 280 долларов за килограмм, что на 69% больше, чем в предыдущем году. Для сравнения, в Афганистане, ведущем мировом производителе опиума, отпускная цена составляет около 203 долларов.



Но в отчете говорится, что более высокие доходы от опиума не приводят к увеличению покупательной способности фермеров из-за более высоких цен на бензин и удобрения в результате войны в Украине. По данным Всемирного банка, сочетание пандемии и последствий переворота ударило по экономике Мьянмы, сократив ее на 18% в 2021 году. В 2022 году около 40% населения жило за чертой бедности, и финансовые трудности вынудили многих рабочих покинуть города для работы на опиумных плантациях.



“Фермеры нуждаются во внешней поддержке, чтобы увеличить свои средства к существованию, выращивая другие культуры, чтобы конкурировать с опиумной экономикой”, – считает региональный менеджер UNODC в Мьянме Бенедикт Хофманн. “Выращивание опиума на самом деле связано с экономикой, и проблему нельзя решить путем уничтожения посевов, что только увеличивает уязвимость”.



В отчете приводятся данные Центрального комитета Мьянмы по борьбе со злоупотреблением наркотиками, согласно которым к концу прошлого года было уничтожено 1403 гектара посевов опийного мака, что на 70% меньше, чем в предыдущем году.