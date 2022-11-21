



Около 1000 сотрудников школ протестуют в Тель-Авиве

Около тысячи школьных секретарей, администраторов и бухгалтеров проводят демонстрацию протеста в Тель-Авиве.



Демонстрация мотивирована введением в школах новой программы, которая увеличит нагрузку на административный персонал школ, сообщает "Аруц Шева".



"Мы здесь для того, чтобы наши голоса были услышаны. Немыслимо, что они будут давать нам все больше и больше заданий, как будто мы невидимы, не давая компенсации", - заявил один из участников протеста.



