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Около 1000 сотрудников школ протестуют в Тель-Авиве
21.11.2022 15:11 Ольга Белозерова

Около 1000 сотрудников школ протестуют в Тель-Авиве

Около тысячи школьных секретарей, администраторов и бухгалтеров проводят демонстрацию протеста в Тель-Авиве. 

Демонстрация мотивирована введением в школах новой программы, которая увеличит нагрузку на административный персонал школ, сообщает "Аруц Шева".

"Мы здесь для того, чтобы наши голоса были услышаны. Немыслимо, что они будут давать нам все больше и больше заданий, как будто мы невидимы, не давая компенсации", - заявил один из участников протеста.

 

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