Одна из стран НАТО заказала у Rheinmetall боеприпасов на €300 млн
Одна из стран-членов НАТО заказала у оружейного гиганта Rheinmetall артиллерийских снарядов на €300 миллионов.
О соответствующем заказе сообщила пресс-служба оборонной компании.
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"Клиент НАТО разместил в Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов. Заказ включает несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и несколько сотен тысяч модулей зарядки ракетного топлива", - сказано в сообщении.
В Rheinmetall не стали уточнять, о какой именно стране НАТО идет речь.