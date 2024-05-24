



Одна из стран НАТО заказала у Rheinmetall боеприпасов на €300 млн

Одна из стран-членов НАТО заказала у оружейного гиганта Rheinmetall артиллерийских снарядов на €300 миллионов.



О соответствующем заказе сообщила пресс-служба оборонной компании.



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"Клиент НАТО разместил в Rheinmetall заказ на поставку артиллерийских боеприпасов. Заказ включает несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и несколько сотен тысяч модулей зарядки ракетного топлива", - сказано в сообщении.



В Rheinmetall не стали уточнять, о какой именно стране НАТО идет речь.