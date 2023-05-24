



Облачное подразделение Alibaba сократит 7% сотрудников в рамках оптимизации

Облачное подразделение Alibaba Group Holding Ltd начало раунд сокращения штата, который затронет 7% сотрудников, поскольку оно оптимизирует свой бизнес в рамках подготовки к IPO.



Облачное подразделение начало предлагать сотрудникам выходные пособия.



Ранее в этом месяце китайский технологический гигант изложил планы по листингу и привлечению средств для четырех своих подразделений, включая логистическое подразделение Cainiao. В рамках этих планов в следующем году планируется провести листинг крупнейшего в Китае облачного сервиса.



Это событие является частью объявленных ранее в этом году планов Alibaba по реструктуризации в шесть подразделений после двухлетней реструктуризации китайского технологического сектора.



В последнем квартале доход облачного подразделения Alibaba составил 18,6 млрд юаней ($2,69 млрд), что на 2% меньше, чем в прошлом году.