



Обесценивание шекеля продолжается

Шекель вновь ослаб по отношению к доллару и евро. Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,809% выше, чем в понедельник, до 3,615 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,964% выше, до 3,932 шекеля за евро, сообщает Globes.



В четверг Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,56% выше, чем в среду, до 3,5860 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,75% выше, до 3,8962 шекеля за евро.



Шекель ослаб на 2,4% по отношению к доллару в первом квартале 2023 года.



Шекель слабеет, хотя индексы Уолл-стрит растут. Обычно происходит обратное, когда шекель укрепляется по мере роста Уолл-стрит, поскольку крупные инвестиционные институты Израиля хеджируют свои зарубежные инвестиции, продавая доллары.



Эта корреляция была нарушена в последние недели, поскольку израильские институциональные инвесторы были больше сосредоточены на внутренних политических драмах, чем на рынках США. Старшие экономисты рассказали Globes, что, хотя многие ожидали, что рынки станут менее волатильными после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу приостановил судебную перестройку, внутриполитическая ситуация все еще остается неопределенной, а политический кризис далек от завершения, поэтому все еще есть серьезные опасения по поводу местного рынка.



Главный экономист Mizrahi Tefahot Bank Ронен Менахем говорит: “Рынок сегодня очень нестабилен, поэтому не каждый рост в США приводит к росту в Израиле, и в последние несколько дней он колеблется между 3,55 шекеля за доллар и 3,66 шекеля за доллар”.



Менахем объясняет, что институциональные инвесторы не будут вносить существенные изменения в свой инвестиционный портфель, чтобы сбалансировать небольшую волатильность на рынке. Другая причина сложившейся ситуации, по словам Менахема, заключается в том, что внутренняя ситуация в настоящий момент имеет гораздо большее значение, чем ситуация в США.



“Мы все еще слышим о продолжающемся политическом кризисе, дискуссиях и переговорах между сторонами. Не забывайте, что бюджет еще не утвержден во втором и третьем чтениях — другими словами, фискальная политика Израиля все еще неясна”, - сказал он.



Из-за всего этого, подчеркивает Менахем, очень логично, что сложная ситуация в Израиле оказывает большее влияние.

