



ОАЭ, Саудовская Аравия и Иран хотят войти в БРИКС

Высокопоставленные официальные лица из более чем дюжины стран, включая Саудовскую Аравию и Иран, провели переговоры о более тесных связях с блоком БРИКС крупнейших развивающихся экономик. Главы МИД блока встретились в ЮАР, чтобы углубить связи и позиционировать себя в качестве противовеса Западу. Об этом сообщает Reuters.



БРИКС, в состав которого в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, рассматривает возможность расширения, и все большее число стран, в основном из Глобального Юга, выразили заинтересованность в присоединении.



БРИКС, который когда-то рассматривался как свободная ассоциация развивающихся стран, в последние годы приобрел более конкретную форму, сначала под влиянием Китая, а после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года при дополнительном импульсе со стороны России.



В выступлении, открывающем пятничные обсуждения, министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор назвала блок защитником развивающегося мира, от которого, по ее словам, отказались богатые государства и глобальные институты во время пандемии COVID-19.



"Развитые страны так и не выполнили свои обязательства перед развивающимся миром и пытаются переложить всю ответственность на Глобальный Юг", – сказала Пандор.



Согласно официальной программе, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Демократическая Республика Конго, Коморские Острова, Габон и Казахстан направили своих представителей в Кейптаун для так называемых переговоров "Друзья БРИКС". Египет, Аргентина, Бангладеш,



В прошлом году тяжеловес БРИКС Китай заявил, что хочет, чтобы блок начал процесс приема новых членов. И другие участники указали страны, которые они хотели бы видеть в клубе. Тем не менее, официальные лица заявили в четверг, что еще предстоит проделать работу, и, похоже, помнят о необходимости действовать осторожно.



"БРИКС – это история успеха, † сказал министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра. "Группа также является брендом и активом, поэтому мы должны заботиться о нем".



Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что переговоры в четверг включали обсуждение руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур того, как будет выглядеть расширенный блок БРИКС. "Эта работа еще продолжается", † добавил он.



МИД Индии ранее подчеркивал необходимость единой политики такого расширения, а не рассмотрения кандидатур в индивидуальном порядке. Пандор из Южной Африки заявил, что министры иностранных дел намерены завершить работу над рамочной программой приема новых членов до того, как лидеры БРИКС встретятся на саммите в Йоханнесбурге в августе.