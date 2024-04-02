



Новые электромобили Xiaomi придется ждать долго

Китайская компания Xiaomi, предупреждает потенциальных покупателей своего электрического седана SU7 о том, что они могут ждать поставки от четырех до семи месяцев, что свидетельствует о высоком спросе на ее первый в истории автомобиль.



Производитель смартфонов и другой бытовой электроники начал принимать заказы в четверг и сообщил, что за первые 24 часа количество предварительных заказов достигло 88 898.



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Поставки стандартной модели SU7 по цене 215 900 юаней ($29 870) могут занять 18-21 неделю, согласно проверкам Reuters в автомобильном приложении Xiaomi.



Поставки модели SU7 Pro могут занять 18-21 неделю, а самой дорогой модели, стоимостью 299 900 юаней, - 27-30 недель.

SU7, дизайн которого вызвал сравнения со спортивными автомобилями Taycan и Panamera от Porsche, был запущен на фоне жесточайшей ценовой войны на крупнейшем в мире автомобильном рынке, где более 40 брендов борются за внимание потребителей.

