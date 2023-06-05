



Нир Баркат: Что хорошо для палестинцев, хорошо для Израиля

Министр экономики обсудил способы ограничения стоимости жизни в Израиле и сообщил, что хочет обеспечить арабам из ПА более высокую заработную плату.



“У Израиля островная экономика. Многие продукты даже не могут попасть сюда, а те, которые могут, продаются монополиями по более высокой цене только потому, что они могут это делать”, – отметил министр.



“Мы открываем рынок”, – продолжил он. “Мы дадим людям возможность покупать дешево в Европе и привозить товары в Израиль”.



На вопрос, что он думает о влиянии экономики ПА на израильский рынок, Баркат привел несколько неожиданных цифр.



“Средний годовой доход в Израиле составляет около 55 000 долларов”, – сказал он. “Израильтяне-арабы зарабатывают около 40 000 долларов. 120 000 палестинцев, которые ежедневно пересекают границу, чтобы работать в Израиле, зарабатывают около 16 000 долларов. Те, кто работает в зоне C, находящейся под контролем Израиля, зарабатывают около 11 000 долларов, в зонах A и B – около 7 000 долларов, а жители Газы – 3 000 долларов в год”, – сообщил министр.



“Чем больше палестинцы сотрудничают с еврейским государством, тем лучше для них”, – заявил он. “Мы хотим помочь им сделать это с умом. Сегодня у нас есть около 40 000 палестинцев и почти 20 000 израильтян, работающих в промышленных зонах в зоне C. Я хочу увеличить это число в 10 раз в следующие 15–20 лет”, – пообещал Баркат. .



“Я хочу дать возможность большему количеству палестинцев [работать] в этих промышленных зонах и утроить их зарплату, потому что в конечном итоге, если это будет хорошо для них, это будет хорошо для нас”, – заявил министр.