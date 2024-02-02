



Нефть растет после того, как ОПЕК+ сохранила политику сокращение добычи

Цены на нефть выросли в начале торгов в пятницу, 2 февраля после решения ОПЕК+ оставить политику сокращения добычи нефти без изменений, но при этом котировки устремились к недельным потерям на фоне неподтвержденных сообщений о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.



Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 37 центов, или 0,5 процента, до 79,07 доллара за баррель по состоянию на 0415 GMT, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate - на 30 центов, или 0,4 процента, до 74,12 доллара за баррель.



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В четверг два источника в ОПЕК+ сообщили, что группа сохранила свою политику по добыче нефти без изменений и в марте примет решение о том, продлевать или нет добровольное сокращение добычи нефти, действующее в первом квартале.

