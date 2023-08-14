



Названы самые популярные районы Израиля для сдачи в аренду

По данным Центрального статистического бюро, наибольшая доля съемного жилья приходится на центральную часть Тель-Авива, центр Иерусалима, районы вокруг Техниона и больницы Рамбам в Хайфе и районы вокруг Университета Бен Гурион в Беэр-Шеве. Кирьят-Бялик - город, в котором за последнее десятилетие рынок арендного жилья развивался наиболее быстрыми темпами, пишет Globes.



Районом Израиля с наибольшим процентом сдаваемых в аренду квартир является тель-авивский район Сарона и бывший оптовый рынок - 94,9% сдаваемых в аренду квартир. На втором месте - Флорентин на юге Тель-Авива с 76% сдаваемых в аренду квартир, на третьем - район вокруг больницы Рамбам в Хайфе с 73,1% сдаваемых в аренду квартир. На четвертом месте - район Далед в Беэр-Шеве с 73% сдаваемых в аренду квартир, а на пятом - Нахлат Биньямин в Тель-Авиве с 70,5% сдаваемых в аренду квартир. В районах Русское подворье и Нахлат Шива в Иерусалиме более 605 квартир сдаются в аренду.



По данным Центрального статистического бюро, в Израиле насчитывается 2,85 млн. домов, из которых 801,4 тыс. или 28,1% сдаются в аренду. Количество сдаваемых в аренду квартир ежегодно растет на 3,4% по сравнению с ростом общего числа квартир на 1,9%.



50% из 107 300 домов Тель-Авива сдаются в аренду, что является самым высоким показателем для крупного города страны, наряду с Иерусалимом, где этот показатель также составляет 50%. 40% квартир в Гиватаиме сдаются в аренду, 34% - в Хайфе, 32% - в Беэр-Шеве, 30% - в Нетании и 27% - в Петах-Тикве.