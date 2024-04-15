



На мировых рынках паника в ожидании реакции Израиля на атаку Ирана

Мировые финансовые рынки охватила паника после массированной атаки Ирана на Израиль.



По данным CNN, нестабильность наблюдается на фоне ожиданий ответа Еврейского Государства на обстрелы.



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Цены на золото вновь выросли, в то время как азиатские акции рухнули 15 апреля. Это объясняется тем, что растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке стимулировала спрос на инвестиции в активы-убежища.



Цены на нефть выросли в пятницу, 12 апреля, в ожидании ответных действий со стороны Ирана, достигнув самого высокого уровня с октября.



"Повышение напряженности на Ближнем Востоке на фоне ухудшения геополитического фона держит сырьевые рынки в напряжении", — пояснили аналитики ANZ.



Перед нападением Ирана американские фондовые индексы в пятницу резко упали.