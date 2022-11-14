



МВФ: Перспективы мировой экономики становятся более “мрачными”

В МВФ заявили, что перспективы мировой экономики еще хуже, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Фонда.



В Фонде сослались на постоянное падение показателей в последние месяцы. В новом пессимистичном прогнозе МВФ обвиняет усиление денежно-кредитной политики, которое вызвано устойчиво высокой инфляцией на широкой основе, слабыми темпами роста экономики в Китае, а также перебоями со снабжением и отсутствием продовольственной безопасности, вызванными вторжением России в Украину.



МВФ заявил, что показатели “подтверждают, что перспективы мрачнее”, особенно для Европы. Недавние индексы, измеряющие активность в производстве и сфере услуг, сигнализируют о слабости у большинства крупнейших экономик G20, при этом экономическая активность снижается, а инфляция остается неизменно высокой.



Отмечается, что обострение энергетического кризиса в Европе нанесет серьезный ущерб экономическому росту и еще больше повысит инфляцию. Длительная высокая инфляция может привести к повышению процентных ставок и дальнейшему ужесточению финансовых условий. Это, в свою очередь, может создать “разрастание кризиса суверенного долга для уязвимых экономик", заявил МВФ.