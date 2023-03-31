Новости » Экономика
МВФ одобрил рекордный кредит Украине на $15,6 млрд
31.03.2023 19:42 Раиса Вовк

МВФ одобрил рекордный кредит Украине на $15,6 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил четырехлетнюю кредитную программу EFF для Украины на 15,6 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

Кредит станет крупнейшим для Украины с момента полномасштабного вторжения России и первым крупным пакетом финансовой помощи стране, находящейся в состоянии войны.

Программа рассчитана на два этапа. На первом деньги пойдут на удовлетворение неотложных потребностей страны и удержание стабильности. Второй этап - финансовая поддержка структурных реформ и евроинтеграции. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы