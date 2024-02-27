



Мишустин подписал запрет на экспорт бензина

Российские власти весьма болезненно ощутили удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России.



Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, который будет дествовать с 1 марта по 1 сентября 2024 года.



Запрет не коснется согласованных ранее контрактов по поставкам в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Также, по словам источников РБК, правительство решило увеличить норматив продаж дизеля на бирже с 12,5% до 16%.



С начала года Украина атаковала беспилотниками как минимум девять нефтегазовых объектов России, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.



В итоге этой успешной подрывной деятельности экспорт бензина из России за рубеж в январе рухнул на 37%, а продажи дизельного топлива — на 23%, сообщало Минэнерго РФ. Сокращение экспорта стало результатом “внеплановых ремонтов” на нефтеперерабатывающих заводах и необходимости снабжать внутренний рынок, объяснили в ведомстве.

