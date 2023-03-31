



Минимальная зарплата в Израиле в апреле повысится на 5%

Минимальная месячная зарплата в Израиле с 1 апреля повысится на 5% до 5 571 шекеля. Минимальная заработная плата автоматически пересматривается с помощью механизма привязки, который устанавливает, что самая низкая заработная плата, которую может платить работодатель, составляет 47,5% от средней заработной платы в Израиле, пишет Globes.



Несмотря на автоматический пересмотр, минимальная заработная плата в Израиле не обновлялась с декабря 2017 года, когда она была установлена на уровне 5300 шекелей в месяц или 28,5 шекелей в час. Минимальная зарплата должна была быть пересмотрена несколько лет назад, но была заморожена из-за пандемии, а затем из-за политических разногласий.



В 2021 году между Министерством финансов, Гистадрутом и крупными организациями работодателей было подписано соглашение, согласно которому к 2025 году минимальная заработная плата должна подняться до 6000 шекелей.

