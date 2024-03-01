



Meta привлекает крупных технологов Азии для увеличения производства чипов ИИ

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг, совершающий на этой неделе турне по странам Азии, заявил в четверг, 29 февраля на встрече с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем, что Meta хочет усилить сотрудничество с Samsung Electronics по производству чипов искусственного интеллекта, чтобы нивелировать геополитический риск на Тайване, где находится штаб-квартира TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя чипов.



Цукерберг и Юн также обсудили пути расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта и индустрии расширенной реальности, сообщил на брифинге официальный представитель президента Южной Кореи.



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Процессоры искусственного интеллекта - производство и закупка, а также разработка передовых технологий, более эффективных, чем нынешнее поколение чипов, - стали главным приоритетом для любой компании, работающей в области искусственного интеллекта, и для Meta они также стали фокусом для будущего ее бизнеса социальных сетей и аппаратных устройств.

